Atletico, il tabù resiste. Solo un pari con L’Aquila

ATLETICO ASCOLI

1

L’AQUILA

1

ASCOLI (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Antoniazzi, Severini, Vechiarello, Minicucci (9’st Scimia), Mengani (9’st Olivieri); Ciabuschi (9’st Traini), Maio (42’st Baraboglia). A disp.: Galbiati, Alborino, Ceccarelli, Clerici, Gerlero. All.: Simone Seccardini.

L’AQUILA (4-3-3): Michelin; Casella, Brunetti, Gueli, Zuccherato; Giandonato, Del Pinto, Misuraca; Banegas, Belloni (32’st Giannini), Giampaolo. A disp.: Negro, Di Santo, Alessandretti, Keita, Tatullo, Guidobaldi, Mantini, Russo. All.: Giovanni Pagliari.

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Reti: 12’pt Minicucci, 13’pt Belloni

Note - Spettatori 400 circa con 150 tifosi ospiti. Espulso al 42’st D’Alessandro per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Vechiarello, Scimia, Gueli, Brunetti, Misuraca. Angoli: 3-5. Rec.: 0-5

ASCOLI

L’Atletico Ascoli non riesce a sfatare il tabù del ‘Don Mauro Bartolini’ e deve rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Merito di un buon L’Aquila trascinato da quel Manuel Giandonato che questa estate era stato vicinissimo all’Ascoli e che oggi in tribuna aveva tutta la famiglia Mazzone a vederlo visto che la moglie Vanessa è la nipote del grande Sor Carletto. L’Atletico Ascoli è passato in vantaggio al 12’ con un tiro a giro di Manel Minicucci. Il tempo di mettere il pallone al centro che L’Aquila ha pareggiato. Lancio lungo di Giandonato per Belloni, che sfrutta una indecisione del portiere Pompei e lo supera con un pallonetto. Finale di tempo con un bel cross di Vechiarello, testa di Nonni e il portiere Michelin devia in corner.

La ripresa si apre con gli abruzzesi più aggressivi. Ci provano Banegas, Giampaolo e Belloni, senza trovare la porta. Alla mezzora testa di Antoniazzi per Vechiarello: tiro al volo alto sulla traversa. Episodio chiave al 38’: Giandonato lancia Giannini che al limite dell’area viene fermato fallosamente. L’arbitro prima espelle Mazzarani per fallo da ultimo uomo, poi si consulta con gli assistenti e dopo cinque minuti torna sui suoi passi ed espelle capitan D’Alessandro. Ultimo brivido nel recupero con Giannini che infila in rete sul secondo palo dopo una conclusione di Banegas respinta da Pompei, ma l’assistente segnala il fuorigioco e l’arbitro annulla. Finisce in parità e forse è giusto così.

Valerio Rosa