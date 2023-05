Aurora Capponi al Salone del Libro

Un’ascolana protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino andato in scena dal 18 al 22 maggio. Si tratta di Aurora Capponi che con il suo ’Le Anestesie Emotive’ (pubblicato da Youcanprint e distribuito da Amazon) è riuscita a ritagliarsi uno spazio ad ‘Attraverso lo specchio’, la 35esima edizione della selezione che metteva a disposizione 150 posti. Ad aggiudicarsi uno di questi è stata la 24enne ascolana, attualmente impegnata a laurearsi in Lingue all’università di Pescara dopo aver fatto il triennio linguistico a Macerata. "La scrittura – spiega l’autrice – mi ha regalato parole che non sapevo essere capace né di scrivere, né di pensare. Mi ha insegnato non solo a riordinare i pensieri ma a saperli ricordare". Nel baratto tra adolescenza ed età adulta, Aurora scandisce il passare del tempo osservando e sbirciando nelle vite degli altri inventando storie. Di sfondo, una realtà accomodante di due genitori che si accorgono troppo tardi dei desideri della figlia, che fin da subito capisce di vivere in un mondo violento, in un’America in cui ci sono più armi da fuoco che persone. Tanti i temi toccati nel libro, dalla maternità precoce al rapporto con i genitori.