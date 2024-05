Avellino, Benevento, Carrarese e Vicenza in corsa per la serie B

Il cerchio si stringe nei playoff di serie C Now. Le gare di ritorno dei quarti di finale hanno decretato le quattro squadre che scenderanno in campo per contendersi l’accesso alla finale. Si tratta di Avellino, Benevento, Carrarese e Lr Vicenza. Dopo la vittoria dell’andata al Cibali, il Catania non è riuscito a ripetersi in terra campana perdendo 2-1 in casa dell’Avellino. Le reti decisive sono state quelle messe a segno da Liotti e D’Ausilio. Bissato invece il successo dell’andata per il Vicenza che all’Euganeo si impone 1-0 col Padova (gol decisivo di Della Morte). La Carrarese elimina la Juve Next Gen con un doppio pareggio chirurgico che premia i toscani in virtù della miglior posizione di classifica. Nel match di ritorno finisce 2-2 dopo l’1-1 dell’andata. Infine non si va oltre lo 0-0 in Torres-Benevento. L’esito premia i sanniti che nel primo round avevano vinto 1-0. Ora le due semifinali saranno: Avellino-Lr Vicenza e Carrarese-Benevento. Andata il 28 maggio e il ritorno il 2 giugno.