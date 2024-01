Avis, raccolti 915 euro per solidarietà

Si è svolta a Pagliare, la 19esima Passeggiata dell’amicizia organizzata dal gruppo podistico Avis di Spinetoli-Pagliare. L’intero ricavato della giornata, 915 euro, è stato devoluto interamente all’associazione Amici disparati di Spinetoli. A parlare dell’appuntamento sono intervenuti nella sede dell’associazione la presidente Albarosa Clerici e Ubaldo Sabbatini dell’Avis Spinetoli-Pagliare. L’associazione Amici disparati, nata nel 2017, ha sede in via dell’Economia a Pagliare, ogni anno mette in campo una serie di iniziative mirate alla promozione sociale per famiglie con ragazzi portatori di disabilità psicofisiche di varie tipologie. "Organizziamo – ha detto la presidente Clerici, ex giocatrice di basket – attività ludico sportive, ludico motorie di basket; pet therapy; laboratori creativi, giochi e balli di gruppo; nuoto e giochi in acqua; per favorire il miglioramento psicofisico e l’integrazione sociale".

m.g.l.