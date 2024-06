Avis, una passeggiata alla scoperta del vecchio incasato

L’associazione Avis Sportiva, in collaborazione con lo Spazio Conad di Grottammare, ha organizzato l’evento di beneficenza unico nel suo genere che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire e apprezzare le bellezze del territorio e del vecchio incasato, il tutto per una causa nobile. Il presidente dell’Avis Sportiva, Mirko Piersimoni, ha dato il via alla camminata dal centro commerciale L’Orologio. Il percorso, di circa 10 km, ha portato i partecipanti dal lungomare di Grottammare, fino al vecchio incasato, per poi fare ritorno al punto di partenza. La prima edizione della StraLegrotte Charity Walk è riuscita a raccogliere 500 euro donati all’Avis Comunale di Grottammare. È stata una mattinata all’insegna della solidarietà e della riscoperta del territorio, con una visita speciale alla chiesa di Santa Lucia. La guida, Chiara Romani, ha illustrato la storia affascinante di questa chiesa, rendendo la visita ancora più significativa. "La Stralegrotte Charity Walk – ha affermato il consigliere Nicolino Giannetti – è stata un’occasione straordinaria per unire sport, cultura e solidarietà, dimostrando ancora una volta la generosità e lo spirito di comunità dei cittadini di Grottammare".