Avvocati per la gestione delle gare di appalto

L’avvocato Nicola Gaucci, di Porto San Giorgio ricerca ingegneri/avvocati per la gestione di gare di appalto. Lo studio intende inserire il candidato/a mediante borsa di lavoro, link all’avviso: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946, la prossima finestra per presentare domanda va dal 01/09/2024 al 31/10/2024. Contatti: email nicola.lucegaucci@gmail.com. Gienne services srls, sempre di Porto San Giorgio, ricerca ingegnere/avvocato per la compilazione di documenti relativi a gare di appalto. L’azienda intende ospitare il candidato/a mediante borsa lavoro, link all’avviso: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. Contatti: email amministrazione@gienneservices.it. Per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (0734/212656 - 0734/212670).