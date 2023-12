Babbo Natale arriva dal mare

A Grottammare il Babbo Natale è arrivato dal mare, entusiasmando grandi i bambini. Nella giornata di giovedì la Perla dell’Adriatico ha ospitato un momento di festa a Grottammare centro, organizzato dalla consigliera Cristina Baldoni, delegata al commercio e attività produttive e dalla collega Rossella Moscardelli, delegata agli eventi culturali. L’iniziativa si è svolta con la collaborazione della Confcommercio che ha organizzato un mercatino per le vie del centro, con la solita formula di sconti e promozioni delle attività di Grottammare. Nel pomeriggio è arrivato Babbo Natale in piazza Kursaal, "scortato" da un gruppo di elfi a bordo delle canoe, sbarcando dal pattino sulla spiaggia davanti alla piazza Kursaal, dov’era atteso dai bambini accompagnato dai genitori. E’ stato il momento in cui i più piccoli hanno potuto consegnare a Babbo Natale la letterina con la richiesta dei regali desiderati.