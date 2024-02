Balata: "Riforme subito . Dobbiamo difendere il calcio nazionale"

"Le competizioni nazionali devono subire e soffrire quanto deciso da pochi eletti. È su questo che va fatta una riflessione: soprattutto in termini di conseguenze di natura economica. Questo fenomeno può veramente determinare effetti quasi devastanti". Sono queste le parole di Mauro Balata, presidente della Lega serie B, al termine del tavolo tecnico convocato in Figc per discutere delle riforme del calcio italiano durato circa due ore. "Nessuno vuole impedire alle più grandi società di competere ai più alti livelli internazionali – prosegue -, ma sempre in un quadro di equilibri che secondo noi non si sono ancora concretizzati. E in un quadro di rispetto della legittimità delle norme che riguardano il diritto europeo e il modello di calcio europeo. Per le riforme qualunque momento è buono. Prima le facciamo prima riusciamo a modernizzarci e a essere competitivi per dare risposte alle nostre società. Come serie B siamo molto impegnati nel tutelare e difendere il calcio nazionale".