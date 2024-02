Ballarin, la curva Sud è un rebus

La curva sud verrà parzialmente mantenuta oppure no? Non è ancora chiaro quale sia la posizione dell’amministrazione comunale, anche perché, nel question time di ieri pomeriggio, il sindaco Antonio Spazzafumo ha affermato che progetto e lavori sono stati rispettivamente depositati e assegnati senza riserve. "Il progetto definitivo-esecutivo – ha spiegato il primo cittadino – è stato approvato il 29 giugno 2023 e poi messo a gara il 26 luglio. Dopo lo svolgimento della procedura di gara, il 29 settembre i lavori sono stati aggiudicati alla ditta vincitrice dell’appalto. I lavori sono stati consegnati senza riserve. Ora è in corso l’esame dei materiali di risulta e a breve partirà la demolizione della curva sud. In ogni caso, non ci esponiamo a ricorsi". Quest’ultima possibilità era stata paventata da Aurora Bottiglieri, che non si è detta soddisfatta della spiegazione: "Diciamoci la verità, l’amministrazione è in difficoltà con la tifoseria – ha risposto la consigliera di minoranza –. Un eventuale mantenimento della curva implicherebbe una variante al progetto. Se il comune scegliesse di conservare la curva esporrebbe il comune a ricorsi da parte dei concorrenti che hanno partecipato alla gara". Insomma, le operazioni di demolizione partiranno, ma è da capire come verranno portati avanti nei prossimi mesi. L’operazione, che ha richiesto un investimento di oltre 2,6 milioni, include l’abbattimento dello storico manufatto, della curva nord, della tribuna est. Solo in un momento successivo sarà possibile realizzare il progetto di Guido Canali, che consiste in un parco verde dedicato alle famiglie sambenedettesi, con aiuole, alberi e corsi d’acqua. Dell’elaborato, per ora, verrà realizzata solo una tranche, che arriva pressappoco fino alla metà campo del Ballarin. La restante parte andrà a bando quando il comune avrà incamerato ulteriori risorse.