Bambinopoli, ecco il bando per la gestione

Passi avanti per l’affidamento della futura bambinopoli: il comune di San Benedetto ha indetto un bando per individuare il nuovo gestore dell’area sita tra viale Buozzi e viale Marinai d’Italia. La concessione in gestione dell’area verde comprende anche il chiosco collocato al suo interno. Il bando è rivolto a imprenditori individuali, società, associazioni e altre istituzioni con personalità giuridica che abbiano svolto per almeno 3 anni – anche non consecutivi – tra il 2018 e il 2023 un’attività commerciale con iscrizione alla Camera di Commercio nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Il canone annuo della concessione è stato fissato a una base d’asta di 13.165,60 euro. La concessione avrà durata di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.