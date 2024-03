Banca del Piceno, 31 defibrillatori sul territorio

Il Consiglio di amministrazione della Banca del Piceno, su proposta del presidente Alfio Bagalini, ha deliberato all’unanimità di acquistare 31 defibrillatori automatici e di posizionarli all’esterno delle proprie filiali di Marche e Abruzzo, a disposizione della collettività. "Si tratta di una misura molto importante al servizio della comunità in cui operiamo – spiega il presidente Alfio Bagalini – per essere vicini a tutti i dipendenti, i clienti e i residenti dei vari territori. Ecco perché li abbiamo disposti all’esterno delle filiali e non all’interno, quindi pronti all’uso h 24". L’intervento si sta completando in questi giorni. Sono interessate le 28 filiali della Banca del Piceno, la sede centrale di Acquaviva Picena, la sala meeting polivalente a San Venanzo di Castignano e l’ufficio di Centobuchi Est. "Con questo intervento – aggiunge Bagalini – rinnoviamo la vicinanza della Banca del Piceno al territorio. Si tratta di un’azione concreta, capillare rivolta all’intera cittadinanza. Tutti i defibrillatori sono automatici e non semiautomatici. Significa che il macchinario è in grado di svolgere da solo e senza possibilità di errori la propria azione. Tutti sono mappati dal 118 e a breve i corsi di formazione per l’uso dei defibrillatori