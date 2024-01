Bancarotta fraudolenta,. Marco Amaddio assolto

La Corte d’Appello di Ancona ha assolto "perché il fatto non sussiste" il 45enne ascolano Marco Amaddio. Una sentenza che ribalta completamente quella emessa dal tribunale di Ascoli che in primo grado lo aveva condannato a due anni di reclusione. Contro questo pronunciamento aveva proposto ricorso in appello l’avvocato difensore Nazario Agostini che in secondo grado ha ottenuto l’assoluzione del suo assistito. "Sono da sempre convinto che non possa esistere bancarotta senza un danno in concreto del fallito e, prima ancora, senza che sia esigibile giuridicamente una condotta alternativa. Perciò – commenta Agostini – questa sentenza della Corte di Appello di Ancona costituisce per me una verifica importante e motivo di soddisfazione". La vicenda risale al periodo fra il 2005 e il 2006 quando Amaddio era amministratore dell’azienda ’Amaddio Trasporti’ con sede a Castorano. Nel 2014 il tribunale di Ascoli l’ha dichiarata fallita e l’amministratore è stato indagato per bancarotta fraudolenta. Il processo che ne è conseguito è terminato nel 2021 con la condanna emessa dal collegio del tribunale di Ascoli. In appello è arrivata l’assoluzione.