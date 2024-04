Bandi della Fondazione Carisap:: "Un aiuto alle persone disabili"

Due bandi della fondazione Carisap per migliorare la sfera lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Nella sede di Officina dei Sensi ieri mattina sono stati presentati i due progetti che aiuteranno le cooperative Soc. Habilis lavoro e l’unione italiana ciechi e ipovedenti di Ascoli nel favorire l’inclusione delle categorie fragili e dei soggetti che vivono in condizioni svantaggiate. "Qui all’Officina dei Sensi vedo la realizzazione di quell’impresa sociale che la fondazione intende portare avanti – commenta il presidente Maurizio Frascarelli –. Il volontariato deve tendere a questo genere di forme. Le esigenze sono sempre più marcate e le professionalità richieste sono elevate. Il reinserimento dei soggetti fragili nel mondo del lavoro avverrà grazie ad un finanziamento di 200mila euro". Il primo bando ‘lavoro e inclusione’, presentato da Soc. Habilis lavoro in partenariato con Centimetro Zero e Tipori Verso, permetterà l’inserimento lavorativo (12 unità a assunte a tempo indeterminato) di persone appartenenti a categorie svantaggiate in settori di produzione e servizi destinati alle persone con disabilità. Con ‘M App’ invece, l’altro progetto messo in campo da unione italiana ciechi e ipovedenti, si realizzerà un trasporto sociale volto a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone non autosufficienti facilitando la mobilità per accedere a strutture socioeducative e ricreative. Presente l’assessore Brugni: "Questa struttura è diventata un polo d’eccellenza della nostra città. Questi due bandi permetteranno di creare posti di lavoro e rispondere alle esigenze delle persone che vivono in condizioni di difficoltà". In tutto ciò una certa importanza sarà rivestita della sostenibilità. "L’inclusione la consideriamo un movimento da implementare continuamente" spiega Domenico Fanesi di Ambito Territoriale Sociale.

Massimiliano Mariotti