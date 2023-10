Battaglia per il salario minimo

Anche a Castel di Lama scatta la raccolta firme per

sostenere il disegno di legge del Movimento 5 Stelle per il salario minimo. Domani, in piazza Gramsci, nella frazione di Villa Sant’Antonio, dalle 16, alle 20, sarà allestito il gazebo del M5s per raccogliere le adesioni al progetto di legge, che chiede di trasformare in legge: tra le proposte

l’introduzione di una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora. Una legge quella cui si punta voluta per assicurare una retribuzione equa, a partire da un salario minimo garantito per legge, per combattere la piaga dei lavoratori schiavi pagati anche 2,50 euro l’ora. L’obiettivo del M5s, rappresentato dai tanti attivisti, è quello di informare i cittadini, coinvolgendoli in questa battaglia di civiltà.