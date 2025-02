Bcc, ecco un premio per il turismo

Andrà ad un’associazione operante nel settore del turismo il Premio ‘Talenti & imprese’ della Banca del Piceno di Credito Cooperativo. Creato nel 2017, il Premio fu interrotto a causa del Covid-19, e ora, sotto lo stimolo del presidente Sandro Donati, che è bene ricordarlo, ha anche riattivato il contributo alle Caritas, il riconoscimento all’impresa virtuosa torna a dare impulso ad aziende ed enti del territorio dove opera l’Istituto di credito.

"Il momento attuale non è favorevole – ha affermato il presidente Sandro Donati – ma noi continuiamo a crederci e a essere vicini alle aziende. Questo premio è uno stimolo per gli imprenditori a resistere alle guerre, ai dazi e a quant’altro li stanno mettendo in difficoltà. Siamo operativi e appoggiamo le imprese che operano nei vari settori a cavallo fra Marche e Abruzzo".

Il direttore Gabriele Illuminati ha ricordato che il marchio del Premio è stato registrato ed ha un valore per l’azienda o l’ente che lo riceve. "Il riconoscimento che parla di talenti mette al centro l’attività– ha aggiunto Illuminati – ma mette al centro soprattutto le persone che sanno trasmettere conoscenze e capacità nel territorio dove operano. Un territorio vivace nel campo dell’agricoltura, manifatturiero, industriale, turistico, meccanica di precisione. Un tessuto imprenditoriale variegato, resistente che sa adattarsi ai cambiamenti e alle nuove sfide".

Sul nome del vincitore resta il top secret. Il nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Sandro Donati, mostra grande entusiasmo e voglia di far crescere la Banca con la collaborazione dei suoi 6.200 soci a fronte di un nutrito pacchetto di clienti che ha superato quota 47 mila. "Ci vogliamo presentare col nuovo assetto a tutti i soci andando ad incontrarli sul territorio – ha affermato il presidente Donati – Vogliamo raccogliere le esigenze, i consigli e anche le critiche dei soci per poterci migliorare. Per concludere voglio aggiungere che i nostri clienti e soci devono stare tranquilli, la nostra è una Banca solida e presto arriverà il bilancio".

Il direttore Illuminati ha evidenziato anche il percorso di rinnovamento della BCC del Piceno con oltre 200 nuovi soci nell’ultimo anno in buona parte donne. Il calendario degli incontri: 7 febbraio ore 18 a Centobuchi, il giorno dopo ore 10 Acquaviva Picena, il 15 a Marina di Altidona, il 20 Castignano e il 21 Colli, il 7 marzo a Martinsicuro e l’11 marzo a San Benedetto, tutti alle ore 18.

Marcello Iezzi