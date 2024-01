Befana in piazza. Matteotti, ma niente Molo

Per la gioia dei bambini è potuta arrivare in sella alla sua tradizionale scopa la Befana, in PIazza Matteotti, al centro di San Benedetto. Dalle 16 alle 19 i più piccoli hanno vissuto la magia dell’incontro della vecchietta con i suoi doni e dell’animazione di vario genere, grazie all’evento organizzato da Sun Events. Niente da fare, invece, per l’appuntamento con la Befana arriva al Molo sud del Circolo Nautico Sambenedettese. E’ stato rinviato a sabato 13 gennaio, alle ore 16, a causa delle condizioni meteo marine. L’appuntamento si terrà nella sede sportiva del Cns, posta al Molo Sud del porto di San Benedetto, dove sbarcherà la Befana, per portare a tutti i bambini regali e dolciumi. Il pomeriggio sarà rallegrato dalla presenza di animatori che renderanno la festa più divertente, grazie ai truccabimbi, alla baby dance e a spettacoli di magia. Inoltre, a tutti i bambini che riceveranno i regali, verrà donato anche un biglietto della lotteria, grazie alla quale saranno messi in palio dei pupazzi colorati. L’ingresso è libero, l’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto e vedrà la partecipazione di Banca Generali che attraverso il suo consulente finanziario Massimo Verdecchia assegnerà una borsa di studio a uno dei giovani velisti del Circolo Nautico Sambenedettese che si è particolarmente distinto nel corso del 2023. Inoltre, nel corso del pomeriggio, si procederà alla consegna del ricavato della Cena sociale di Natale del Cns all’associazione XMano.

s.m.