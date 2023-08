"Bene case ed edifici pubblici, ma serve il sostegno alle imprese"

"Oltre alla costanza indispensabile per portare avanti la ricostruzione pubblica e privata, le istituzioni dovranno assicurare un concreto sostegno alle imprese, autentico volano della rinascita del territorio, attraverso incentivi e agevolazioni in grado di stimolare nuovi investimenti e ricreare interesse nei confronti delle eccellenze delle nostre aree interne, che vanno ben oltre l’aspetto turistico e naturalistico". E’ quanto sostiene la Cna di Ascoli in occasione del settimo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Fin dalle prime ore di emergenza e paura, la Cna si è attivata garantendo agli abitanti di Arquata e degli altri comuni colpiti dal territorio assistenza e servizi essenziali, intraprendendo così un percorso all’insegna della solidarietà coltivato con soddisfazione anche negli anni a venire con le famiglie e le imprese locali. La Cittadella delle attività produttive, inaugurata ad Arquata solo pochi mesi dopo il sisma, ha rappresentato uno dei primi concreti segnali di ripartenza, nonché l’esempio più luminoso dell’impegno comune profuso dall’associazione e dagli imprenditori locali per il bene del territorio. Nella grande sfida della ricostruzione, sarà inoltre opportuno riservare il giusto spazio alle piccole imprese, che con professionalità e serietà potranno ricreare un rapporto di fiducia con i territori dedicando competenze ed energie alla riqualificazione delle comunità ferite dal sisma. "Come associazione abbiamo preso un impegno con le famiglie e le imprese delle nostre aree interne e intendiamo portarlo a termine, ricostruendo la serenità e la normalità che il sisma del 2016 ha portato via con sé – ricorda Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno –. Dal primo giorno siamo al fianco di chi, con fiducia, continua a vivere quei territori. La strada è quella giusta, ma siamo consapevoli di dover continuare a lavorare di squadra per raggiungere insieme l’obiettivo più grande".