Bilancio approvato, Falcioni: "Le tariffe resteranno invariate"

Bilancio di previsione approvato e tariffe rimaste invariate. Questo, in sintesi, l’esito del consiglio comunale di Maltignano, che si è svolto nei giorni scorsi, con il rendiconto che è passato all’unanimità. "Abbiamo deciso insieme di tenere le tariffe basse per la popolazione nonostante che per un piccolo Comune come il nostro le esigenze, soprattutto di natura sociale, aumentano ed alcuni costi non possono essere compressi – commenta il sindaco Armando Falcioni –. Un grande sforzo di tutta la nostra squadra reso possibile da un lavoro di ricerca di opportunità a fondo perduto per le opere. Tra quelle finanziate e di prossima attivazione ci sono il nuovo municipio, il miglioramento di quello vecchio, che va salvaguardato essendo un simbolo per il paese e che verrà adibito ad attività sociali ed aggregative, il miglioramento della parte recente del cimitero, con nuova pavimentazione e la costruzione di nuovi loculi. A tal proposito, un nuovo rivestimento è previsto anche nella parte più vecchia grazie ad adeguamenti antisismici con fondi del terremoto. Inoltre, è previsto l’ampliamento della scuola dell’infanzia, anche alla luce di aumentare i servizi per le giovani coppie con figli, che definiremo a breve. Infine, saranno previsti entro l’anno i lavori per una delle opere più importanti degli ultimi anni nel centro storico con fondi Pnrr, ovvero la riqualificazione di tutta la parte pubblica con nuova pavimentazione, nuovi sottoservizi e rifacimento di tutta l’illuminazione. Tutte queste opere, ad eccezione della parte nuova del cimitero – prosegue il sindaco –, prevedono investimenti a fondo perduto per oltre 4 milioni e mezzo per cantieri che partiranno entro l’anno". Il sindaco, poi, ha proposto al consiglio comunale, nel prossimo rendiconto, di stanziare delle somme per sgravi tariffari alle attività commerciali esistenti ed a quelle di futura apertura.

Matteo Porfiri