Billy scomparso ad appena 4 mesi nella zona di Molini Girola

FERMO

Il piccolo Billy è stato smarrito nei giorni scorsi, nella zona di Molini Girola dove abita la sua padroncina. Il cagnolino è un meticcio, dotato di regolare microchip ed ha appena 4 mesi. Non sembrano attendibili le informazioni secondo cui Billy possa essere stato investito circolate su una apposita pagina Facebook riservata ad annunci di animali smarriti, per cui le ricerche del cucciolo sono ancora in corso e le speranze di ritrovarlo ci sono ancora. La proprietaria, Catia, lo sta cercando insistentemente e chiede a quanti dovessero avvistare il suo cagnolino di contattarla al 339 4167591.