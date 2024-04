Bimbo resta chiuso in auto: soccorso

Disavventura a lieto fine ieri pomeriggio per un bambino che è rimasto chiuso nell’auto di famiglia in sosta nel parcheggio ex Seminario in viale De Gasperi. A risolvere tutto ci hanno pensato i vigili del fuoco insieme ad agenti della polizia municipale. La madre era già scesa dall’auto chiudendo la portiera senza rendersi conto che il telecomando era rimasto all’interno. Ha preso a giocarci il piccolo, premendo il tasto della chiusura centralizzata. A questo punto la madre non aveva più l’opportunità di aprire le portiere e ha chiesto aiuto: in breve sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Ascoli. C’è voluta perizia per aprire una portiera senza danneggiare l’auto, permettendo così alla mamma, comprensibilmente in apprensione, di raggiungere il figlio. Il piccolo è rimasto comunque sempre tranquillo. Gran bella cosa la tecnologia moderna, ma talvolta può creare situazione di difficoltà come nel caso avvenuto ieri ad Ascoli, risoltosi comunque nel migliore dei modi.