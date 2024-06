Blitz della polizia, arrestata una coppia di pusher casertani

Un’altra operazione antidroga condotta dalla polizia di San Benedetto, in ’trasferta’ nel volgere di due settimane. Partendo da un’attività info investigativa condotta sulla Riviera delle palme, il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di San Benedetto ha condotto un’operazione anti droga nella città di Ascoli. Gli agenti, con la collaborazione della squadra mobile di Ascoli, hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 54 e 61 anni, originari di Caserta ma residenti in Ascoli.

Entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine, devono rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento in loro disposizione gli investigatori della polizia hanno trovato 60 grammi di eroina, 10 grammi di hascisc e 2 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e 700 euro in banconote di piccolo taglio, sospetto provento di spaccio.

Considerati i numerosi precedenti di polizia della coppia, l’arresto è scattato in flagranza di reato unitamente al sequestro della sostanza stupefacente e il denaro in contante. Durante l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ascoli, il giudice ha disposto l’arresto per l’uomo, con la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per la donna il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e il trasferimento nella casa circondariale di Pesaro.

Un provvedimento che è scattato a seguito delle diverse condanne precedenti collezionate dalla sessantunenne sempre a seguito di reati connessi in materia di stupefacenti.

Gli investigatori della polizia di Stato di San Benedetto, a seguito di attività investigative e di vari appostamenti sono riusciti ad individuare l’appartamento che la coppia di spacciatori utilizzava per il traffico di stupefacenti, individuato in un quartiere popolare del capoluogo di provincia. Gli agenti, a quel punto, si sono appostati ed hanno subito notato un andirivieni di persone, principalmente personaggi già conosciuti come assuntori di stupefacenti del territorio. Avuta la quasi certezza che le informazioni confidenziali e quelle emerse dall’attività investigativa erano fondate, gli agenti hanno eseguito il blitz nell’alloggio che la coppia aveva preso in affitto ed hanno scoperto una sorta di market della droga. A fine maggio gli stessi agenti avevano sequestrato 800 grammi di eroina e tratto in arresto una donna di 62 anni abruzzese ed una coppia di giovani di Massignano, intercettati all’uscita del casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo.

Marcello Iezzi