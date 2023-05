Bochicchio inizia il bis Ecco la nuova squadra

Primo consiglio comunale per Castel di Lama dopo le elezioni del 14 e 15 maggio, che hanno decretato la vittoria di Mauro Bochicchio. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per la morte di Emidio Bruni e per le vittime dell’alluvione. Il primo cittadino ha ringraziato per la fiducia dimostrata: "Ci auguriamo che in questi cinque anni vi sia partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica – ha dichiarato – perché è per noi fondamentale raccogliere proposte e idee e portare Castel di Lama verso un futuro migliore. Per poter lavorare bene, non serve essere all’interno della Giunta, ma ognuno, può fare la propria parte". Il sindaco ha poi sciolto la riserva nominando la nuova giunta: manterrà a sé la delega al bilancio e Protezione civile, Marco Mattoni invece sarà vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, decoro urbano, urbanistica e viabilità. A Stefano Falcioni raccolta differenziata, verde pubblico e privato, risparmio energetico e transizione ecologica, coesione territoriale, ricostruzione post sima. Loredana Zappacosta avrà associazionismo, eventi ricreativi e tempo libero, fiera del Santissimo Crocifisso e Quintana. Felicia Vagnoni sarà assessore all’inclusione sociale, politiche abitative, rapporti con l’Unione dei comuni. Inoltre il consigliere Domenico Angelini avrà la delega ai finanziamenti Ue, statali e regionali, cultura e tradizioni, a Diana Paoletti l’organizzazione dei servizi al cittadino, servizio civile digitalizzazione della Pa, rapporti con il personale. Patrizia Stipa sarà assessore a commercio, istruzione, formazione, partecipazione civica, tutela degli animali di affezione e infine il consigliere Gabriele Gagliardi oltre che essere capogruppo manterrà lo sport e gestione degli impianti sportivi. La Giunta sarà interessata da una turnazione degli assessori sul periodo di 12 mesi. I consiglieri di opposizione Oddi e Ciabattoni hanno ribadito che sono pronti ad un’opposizione costruttiva per la città. Pungente l’intervento del consigliere Egidi, che ha ribadito che rappresenta il Pd che è stato messo in opposizione. L’ex segretario Pd e attuale assessore Stefano Falcioni ha ringraziato tutti i votanti del Pd e in l’esponente provinciale dem Vittoria Di Lorenzo. Tra i consiglieri di opposizione c’è anche Stenio Amabili.

Maria Grazia Lappa