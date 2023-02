Truffa sul bonus facciate, ad Ascoli arrestati 4 professionisti

Bonus facciate, ad Ascoli arrestati quattro professionisti

Ascoli Piceno, 6 febbraio 2023 – Incassavano i soldi per il bonus facciate senza però effettuare i lavori. Per questo motivo agenti della Guardia di Finanza di Ascoli hanno eseguito ieri quattro ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti professionisti del settore. Le ha emesse il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli su richiesta della Procura che contesta ai quattro il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Nello specifico due persone sono state rinchiuse in carcere e altre due sono state poste agli arresti domiciliari. Si tratta di professionisti del settore che risiedono a San Benedetto del Tronto. Per alcuni è stato disposto il divieto di esercitare la professione. E proprio a San Benedetto e ad Alba Adriatica sono stati scovati dalla Guardia di Finanza casi anomali di lavori per il rifacimento delle facciate di condomini dove gli interventi non sono stati affatto eseguiti. Si tratterebbe di una truffa che complessivamente ha fruttato circa un milione di euro. Soldi relativi a progetti per cui sono state presentate domande per accedere al finanziamento statale, con tutta la necessaria documentazione. Denari che sono stati assegnati ai richiedenti ma che poi non si sono tramutati nell’esecuzione vera e propria degli...