Braccio di ferro per Mantovani. L’Ascoli punta a chiudere presto

L’Ascoli ha accolto Valzania e ora si focalizza sugli altri possibili ingressi. Innanzitutto l’arrivo del centrocampista consentirà al tecnico Castori di avere a disposizione un elemento esperto e tecnicamente valido per una categoria difficile come la serie B. Il giocatore, dopo essersi messo definitivamente alle spalle l’infortunio della passata stagione, è già a disposizione del gruppo per prepararsi insieme a tutto il resto dei suoi nuovi compagni in vista della difficile trasferta di Parma. Il 27enne non vede già l’ora di tornare in campo e dimostrare tutto il proprio valore. L’altra priorità del mercato per il direttore sportivo Giannitti era favorire l’ingresso anche di un altro elemento prima della ripresa del campionato. E qui l’urgenza è legata al reparto difensivo dove il Picchio, date le vicissitudini legate all’infermeria, si trova a poter contare soltanto su tre difensori centrali per altrettanti posti disponibili all’interno del 3-5-2 attualmente utilizzato. Al contrario di quanto affermano da Terni, resta assolutamente aperta la partita sul fronte Mantovani. Qui tra i due club è iniziato un tira e molla nel quale gli umbri si sono detti non intenzionati a cedere il giocatore per due motivi.

Prima di tutto per non rinforzare una diretta concorrente per la salvezza. In secondo luogo perché in questo momento le Fere si trovano a non avere tanti elementi utilizzabili nel pacchetto arretrato. Soprattutto dopo lo stop occorso a Capuano che ha riportato una lesione al muscolo peroneo della gamba sinistra. Il problema in casa rossoverde però è che Mantovani ha già abbracciato volentieri la chiamata dell’Ascoli. E questo ha messo nelle mani del diesse Capozucca una patata bollente da risolvere quanto prima. Anche per cercare di evitare in questa fase delicata del campionato di dover trattenere a forza un elemento poco motivato a proseguire il suo percorso con un club in cui, nel corso degli ultimi mesi, si è vista sbarrata la possibilità di continuare a ritagliarsi il proprio spazio. Una situazione da separati in casa che di certo non agevolerebbe la serenità all’interno di uno spogliatoio in cui si sta cercando di fare quadrato per tirarsi fuori dalla difficile situazione di classifica. Nelle prossime ore il Picchio potrebbe tornare all’assalto.

Tra i nomi che piacciono resta sempre viva l’ipotesi legata al polacco Jaroszynski (Cracovia), un nome che aiuterebbe a rinforzare adeguatamente la corsia di sinistra dove attualmente c’è soltanto Falasco sul quale poter fare affidamento. Haveri non ha dato, ad oggi, grandi risposte. Non c’è grande fretta infine in attacco dove la Reggiana sarebbe pronta a cedere ai bianconeri Pettinari, ma qui l’Ascoli ha intenzione di valutare bene la situazione. A maggior ragione dopo essere riusciti a respingere gli assalti della Sampdoria per Mendes.

Massimiliano Mariotti