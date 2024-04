Bussola digitale, due appuntamenti al Pacetti

Dal mese di aprile il progetto ’Bussola Digitale’, finanziato dalla Regione per implementare le competenze digitali dei cittadini, a Monteprandone prevede corsi avanzati gratuiti. Due gli appuntamenti in programma al Centro Pacetti. Uno si terrà venerdì prossimo (ore 15-18) sul tema "C’è posta per te versione pro: PEC, REM e nuovi domicili digitali". L’altro è previsto per venerdì 26 aprile (ore 15-18), durante e verterà su: "SPID e CIE Master Edition e il valore legale della firma digitale". Per entrambe i corsi è richiesta una discreta confidenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Il servizio riservato ai residenti nel Comune di Monteprandone, è completamente gratuito. I partecipanti dovranno portare il proprio dispositivo mobile con cui si faranno le esercitazioni. Le prenotazioni vanno effettuate tramite il nuovo sito dedicato al progetto "Bussola Digitale" bussoladigitale.regione.marche.it, in caso di impossibilità basta recarsi presso il Centro Pacetti il giorno del corso e gli utenti verranno iscritti al momento.