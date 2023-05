Cade una quercia, riaperta dopo ore la strada provinciale Cuprense

Un tratto di strada provinciale Cuprense è stata chiusa al transito, tra via Cagliata e via Mascagni, a Grottammare, dalle 3,30 della notte fino alle 12,30 di ieri per la caduta di una grande quercia che ha letteralmente invaso la carreggiata. Sul posto sono sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una corsia e poi sono arrivati gli operai di una ditta privata che, oltre ad aver rimosso la quercia in questione, ne ha abbattuta un’altra pericolante e messa in sicurezza una terza attraverso la potatura severa della chioma. All’opera la polizia municipale per deviare la viabilità, il personale della Protezione civile con il responsabile Bruno Talamenti, il sindaco Rocchi, Gabriele Fabi di Picenambiente, l’agronoma Elisa Mauro, i carabinieri della locale stazione e personale tecnico della Provincia di Ascoli.

Il comune di Grottammare precisa che "l’area in questione, seppur molto vicina, non rientra nel perimetro dei luoghi interessati fino a poche settimane fa dalle opere di riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica attuati all’interno della scarpata stradale compresa tra via Cilea un tratto della Cuprense". Dopo nove ore di lavoro intenso, la strada è stata riaperta.