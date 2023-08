Calci e sputi a due agenti della polizia municipale: tre denunce

Due ragazze minorenni residenti a San Benedetto ed un maggiorenne di nazionalità straniera sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In tre hanno aggredito una pattuglia della polizia locale. È accaduto ieri nel centro di San Benedetto, tra via Curzi e via Laberinto, nelle vicinanze di alcuni negozi. Le due ragazzine erano sedute sul marciapiede con il ragazzo che stava sdraiato sulle loro gambe. Un atteggiamento ritenuto poco idoneo, davanti ad attività commerciali, tanto che qualcuno ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, verso le 15.30, è intervenuta la polizia locale che è stata accolta con sputi, spintoni, parolacce. Vi è stata una vera aggressione durante la quale gli agenti della municipale, trattandosi di ragazzine minorenni, si sono limitati a controllare ed a limitari i danni. Entrambi i vigili, dopo aver immobilizzato e identificato i tre ragazzi, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso. Nei confronti dei giovani è scattata la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.