Camaiani ’Marchigiano dell’anno’. Oggi la premiazione al Senato

Stamani il talentuoso stilista Vittorio Camaiani, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, riceverà il prestigioso premio ’Marchigiano dell’anno’. La cerimonia di assegnazione del ’Picus del Ver Sacrum’ sarà rivolta agli insigniti della Distinzione onorifica di ’Marchigiano dell’anno’ per il 2023. Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora Presidente del Ce.S.Ma - Centro Studi Marche ’G. Giunchi’, è conferito annualmente ai marchigiani meritevoli in ambito professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale. Apriranno la cerimonia di premiazione i saluti istituzionali del Senatore Antonio De Poli, a seguire gli interventi del presidente onorario del Ce.S.Ma S.E. Giorgio Girelli, ambasciatore della Repubblica di San Marino, del presidente esecutivo del CesmaFranco Moschini e della giornalista Rosanna Vaudetti. La lettura dei curriculum e delle motivazioni sarà a cura degli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. La moda di Vittorio Camaiani è stata definita pret-à-couture per la versatilità dei capi da un lato e per l’attenzione alla qualità dei tessuti e delle finiture realizzate a mano dall’altro. E’ una moda che accompagna la cliente da mattina a sera, passando da proposte facilmente utilizzabili nella vita quotidiana, a capi preziosi ed originali. La donna Camaiani si identifica come una donna moderna, attenta al senso dello stile, pratica, ma sofisticata. Un aspetto distintivo delle creazioni di Vittorio Camaiani è la varietà delle fonti d’ispirazione a cui lo stilista si rivolge per ogni collezione: dai grandi artisti del passato, alla letteratura, ai viaggi. Il designer è stato protagonista con la sua alta moda di diverse edizioni di AltaRoma e da anni presenta stabilmente le sue collezioni a Palazzo Colonna nella suggestiva Galleria del Cardinale Colonna e settecentesca Coffee House.

Vittorio Camaiani e sua moglie Daniela Bernabei sono gli ideatori della fortunata formula AtelierPerUnGiorno, una sorta di boutique itineranti dove la cliente è guidata nella scelta dei capi dallo stilista e riceve dei consigli personalizzati e di stile. Hanno indossato un capo Vittorio Camaiani personalità come Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere, Sandra Milo, Martina Colombari, Elisabetta Pellini, la contessa Emanuela di Castelbarco e la Principessa Jeanne Colonna.