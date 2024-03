Cambio del medico e disguidi. Il dottor Amadio va in pensione, lettere a casa dei pazienti

Offida, dal 1 aprile il dottore Giuseppe Amadio cesserà il rapporto convenzionale con AST per il raggiungimento della meritata pensione. "Oltre a estendere i ringraziamenti al dottor Amadio – dichiara il sindaco Luigi Massa – comunico alcune informazioni utili per gli assistiti che dovranno provvedere alla scelta del nuovo medico. La Ast, nella persona della direttrice del distretto la dottoressa Giovanna Picciotti, ci ha comunicato che stanno inviando le lettere, a tutti gli assistiti, con l’informativa e il modulo da compilare per la scelta del nuovo medico. Sarà possibile effettuare la scelta con le seguenti modalità: inviando un e-mail a anagrafica.ap@sanita.marche.it con l’indicazione del nominativo del medico scelto e allegando un valido documento di riconoscimento specificando nell’oggetto della mail ‘scelta medico’. La documentazione sanitaria rinnovata verrà inviata via e-mail entro 7-10 giorni dall’inoltro della richiesta. Oppure recandosi negli sportelli dell’anagrafe assistiti dell’ospedale di Ascoli aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17".

"L’ amministrazione comunale di concerto con Ast – prosegue il sindaco –, per agevolare tutti coloro che avessero difficoltà nell’utilizzo della mail e per evitare il disagio dello spostamento verso Ascoli ha deciso di attivare nei locali della biblioteca comunale (stabile dove ha sede anche la Polizia Municipale), la possibilità di effettuare la scelta del medico. Sarà necessario portare una copia del documento di riconoscimento valido per ogni componente del nucleo familiare che deve fare la richiesta per accelerare le procedure e il modulo compilato. Il servizio sarà attivo dal 19 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30".