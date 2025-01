Cameli, un premio speciale

Teatro delle Energie al gran completo per la serata ’Una rotonda sul mare’, promossa dall’associazione Lido degli Aranci, nell’ambito della quale è stato consegnato il premio ’Grottammarese dell’anno’ che, quest’anno, è andato al velista 23enne Lorenzo Cameli. Un’iniziativa supportata dalla Confcommercio della provincia di Ascoli e dell’amministrazione comunale di Grottammare.

Durante la consegna del premio, l’ideatore Tullio Luciani, ha ricordato che l’iniziativa è stata creata per riconoscere l’impegno di grottammaresi che hanno portato il nome della città agli onori della cronaca nazionale e internazionale. Tra i traguardi raggiunti l’anno scorso dal velista spiccano il primo posto nel Campionato italiano di crociera nella classe assoluta d’altura e i successi con l’imbarcazione ’Reve de Vie’ a Brindisi e con il team dell’imbarcazione ’H2O’ alla prestigiosa ’Maxi Yacht Rolex Cup’ di Porto Cervo.

Va poi ricordata l’impresa del 2019, quando si distinse per la traversata in solitaria da San Benedetto all’isola di Pomo, in Croazia, e ritorno, confermandosi un esempio di dedizione e talento. Al Cameli è stato regalato un dipinto dell’artista grottammarese Domenica Aloisi, intitolato ’Il sogno di Pericle’.