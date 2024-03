Camere già tutte piene. Pasqua e lunedì dell’Angelo. La città si prepara al sold out

Pasqua e Pasquetta, il ponte si prepara per segnare ancora una volta un bel numero di presenze di turisti pronti a visitare la Città delle Cento Torri. L’evento più atteso è certamente l’inaugurazione della stagione del Parco Avventura a Colle San Marco con il Pianoro. I musei Nei giorni di Pasqua e Pasquetta il Museo Archeologico Statale sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 19.30 con le consuete modalità di ingresso. Ma il centro storico di Ascoli per l’occasione offrirà diverse esposizioni: "Omar Galliani, L’eco della Sibilla" a Palazzo dei Capitani, Enzo Cucchi "Per Cecco" al Forte Malatesta, "Po-e-si-a" di Terenzio Eusebi e Bruno Mangiaterra e "Holodomor - Il segreto rivelato: genocidio ucraino" alla galleria Licini, "Ri-Tratti" di Manuel Fazzini nella Sala Cola dell’Amatrice oltre alle opere esposte in Pinacoteca.

L’ospitalità camere praticamente sold-out in tutta la città, come detto il weekend di Pasqua avrà come protagonista anche il Pianoro di Colle San Marco, con la riapertura del Parco avventura avvenuta già ieri fino alle ore 18, mentre domani Lunedì di Pasquetta, il parco sarà aperto dalle ore 10 alle ore 18. Il nuovo Parco Avventura propone otto percorsi, 77 piattaforme, oltre 100 attrezzature tra ponti tibetani, passerelle girevoli e zipline. Da quest’anno la struttura può anche contare su un nuovo campo da paintball. La scuccetta Immancabile l’appuntamento di domani in Piazza Arringo con il Campionato Mondiale di Scuccetta. Davanti alla Gastronomia Migliori, l’infaticabile Zè Lu Pellare metterà a disposizione le uova sode per partecipare all’immancabile Gioco di Pasqua: una tradizione tutta picena, che ogni anno viene riproposta e che quest’anno è giunta alla 34esima edizione. La gara consiste nel battere le uova sode l’una contro l’altra: vince quella che per prima rimane integra. Il Campionato del Mondo di Scuccetta prenderà il via alle ore 10. Celebrazioni religiose Proseguono i riti celebrativi della settimana santa che termineranno oggi con la Domenica della Resurrezione. Nella Cattedrale di Sant’Emidio alle ore 11 il Vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri celebrerà la Santa Messa con la tradizionale benedizione dei fedeli. Cerimonia che sarà anticipata alle ore 9, da una celebrazione presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto.

Valerio Rosa