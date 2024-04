Cantiere sul Ponte nuovo. Gigantesca gru e cestello per cambiare le luci

Nuova luce per i monumenti di Ascoli. Dopo la cattedrale di Sant’Emidio, si è deciso di mettersi al lavoro in questi giorni anche sul Ponte Nuovo, meglio noto come ponte di Campo Parignano che collega Lungo Tronto con viale Vellei. Proprio nella trafficata arteria cittadina ieri mattina sono iniziati i lavori per il posizionamento di proiettori ottici che andranno ad illuminare tutta la zona, il ponte in questione e il sottostante Ponte di Sant’Antonio che da via Tufilla (o dei mulini) immette in via del Ponte Vecchio, la strada che sale poi verso via Amadio.

L’imponente braccio di una gru ha calato un cestello con un operaio che ha provveduto a posizionare i nuovi corpi illuminanti. Magari nell’occasione verrà anche ripulito l’esterno di ponti dalle tante erbacce che vi albergano e che non sono belle a vedersi, tutt’altro. Un lavoro che ha costretto a procedere le auto a senso unico alternato, con la marcia regolata da due addetti agli ingressi del Ponte Nuovo.

In zona nel frattempo sono iniziati anche i lavori per il nuovo marciapiede sul lato sud-est di Lungo Tronto Bartolomei. La città è un cantiere perenne ormai da anni, vuoi per le conseguenze del terremoto, vuoi per le opportunità del 110%.

Carreggiate ridotte in molte strade cittadine, con punte rimarchevoli nella zona del Filarmonici e un po’ in tutta l’area di corso Mazzini ovest, tra tante proteste dei residenti. Tanti i disagi in questi giorni per il cantiere in movimento intorno allo stadio Del Duca per i lavori, opportuni, riguardanti la nuova asfaltatura. Nei giorni scorsi il Comune ha reso note le varie chiusure temporanee e le alternative, ma non tutti ne erano a conoscenza per cui qualche problema, anche importante, c’è stato.

p. erc.