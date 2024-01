Cantieri nelle scuole, polemiche per il cancello in via Toscanini

Aperti i cantieri in diverse scuole di Grottammare. Ieri il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore ai lavori pubblici, Manolo Olivieri, hanno eseguito i sopralluoghi per verificare la situazione, in particolare nella scuola "Leopardi" in via Toscanini, dove sono in corso i lavori di realizzazione della mensa scolastica. Il cancello principale sulla strada Cuprense è stato chiuso e riservato ad uso esclusivo della ditta, mentre il cancello che dà su via Mascagni ora viene impiegato per l’entrata e l’uscita dei ragazzi e del personale scolastico. Sono segnalati disagi da parte dei docenti, che in alcune zone si trovano con le aule confinanti con il cantiere, ma il comune non ha trovato altre soluzioni, poiché avendo acquisito l’importante finanziamento, ha dovuto concordare i lavori con la disponibilità della ditta che ha appaltato l’opera e di ditte disposte a lavorare per enti pubblici, in questo periodo storico, se ne trovano sempre di meno. Aperto anche il cantiere nella scuola elementare di via Dante Alighieri, dove si lavora per l’efficientamento energetico, ma anche per la realizzazione della mensa scolastica. Quasi chiuso il cantiere nella sede provvisoria di via Firenze, dove mancano solo piccoli ritocchi.