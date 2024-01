Capodanno, due giorni di successi

Grande successo per la ‘due giorni’ di Capodanno in riviera: foto e video che continuano a circolare sui social testimoniano che gli spettacoli del ‘Capodanno Music Fest’, svoltosi in piazza Giorgini tra la sera di San Silvestro e il pomeriggio del primo gennaio, hanno calamitato l’interesse di tantissime persone, residenti e ospiti di San Benedetto, che si sono divertiti ballando e cantando per salutare la fine 2023 e l’arrivo del 2024. Nella serata del 31 dicembre in migliaia si sono radunati alla rotonda Giorgini per farsi travolgere dall’entusiasmo dalla squadra della ‘Bottega di Bobo’ e hanno ballato e cantato in una atmosfera musicale e scenografica davvero suggestiva. Notevole è stata la partecipazione di giovani famiglie con bambini anche piccoli. Migliaia di persone in piazza, tra cui anche molti turisti, anche nel pomeriggio del 1° gennaio con l’esibizione della cantante e show girl Gloria Conti a cui ha fatto seguito la performance di Paolo Belli e della sua Big Band che hanno intrattenuto una piazza stracolma con uno spettacolo musicale e artistico di altissimo livello. "Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per organizzare questa ‘due giorni’ di spettacoli – dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli, in piazza con gli altri amministratori comunali per brindare alla mezzanotte – Un particolare grazie va alle forze dell’ordine, agli addetti alla security e ai volontari che hanno lavorato con professionalità per garantire la sicurezza pubblica. Credo di interpretare il pensiero dell’Amministrazione comunale tutta per esprimendo molta soddisfazione per la risposta che è arrivata da cittadini e ospiti della città alla proposta di trascorrere insieme questi due giorni: penso sia stata una scommessa vinta".