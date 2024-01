Cardinali vola nell’asta a Fermo: 3,60 metri

Decollano i giovani del salto con l’asta a Fermo, in un meeting indoor tutto dedicato alla specialità. A prendersi la scena la campionessa italiana under 16 in carica Sofia Cardinali che si migliora di dieci centimetri superando 3.60 alla seconda prova, dopo aver eguagliato il personale con 3.50 al primo tentativo. La portacolori della Sport Atletica Fermo, classe 2008 e al debutto nella nuova fascia di età, riesce subito a eguagliare il record regionale in sala della categoria allieve (under 18) stabilito nel 2019 da Nicole Morelli, stessa misura del primato outdoor di Ludovica Polini. Sulla pedana di casa festeggia l’atleta cresciuta sotto la guida tecnica di Matteo Corrina, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Nella gara femminile può esultare anche la junior Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata) con un salto a 3.50 per il primato personale incrementato di cinque centimetri. E riprende quota la coetanea Matilde Spagna (Sport Atl. Fermo), tricolore allieve al coperto due anni fa, a segno con l’asticella a 3.40 mentre Ludovica Zanardini (Collection Atl. Sambenedettese), bronzo ai campionati italiani cadetti, pareggia se stessa con 3.10. In uno degli ormai tradizionali appuntamenti con il Trofeo Compagnia dell’Asta Firmum, nell’impianto indoor cittadino, tra gli uomini da sottolineare il progresso dello junior Manuel Nunzi (Sport Atl. Fermo) autore di un miglioramento di cinque centimetri con 4.40. Record personale eguagliato a 4.00 per Alessio Collini (Collection Atl. Sambenedettese), terzo l’anno scorso ai Tricolori U16, e per il compagno di club Giulio Sozio con 3.80, entrambi al primo anno di categoria allievi.

Primi lanci di stagione a San Benedetto, poi, con buone prestazioni, a livello assoluto e anche giovanile, nella prova regionale di apertura del campionato invernale. Sulla pedana del disco l’azzurro Nazzareno Di Marco, ascolano delle Fiamme Oro, spedisce l’attrezzo a 57.79 con il terzo tentativo. Al secondo posto il ventenne Massimo Ciferri (Sport Atl. Fermo) che lancia a 39.85.