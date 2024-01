Carnevale, 500 anni e non sentirli

Offida sabato ha dato il via ai festeggiamenti per il mezzo millennio del tradizione Carnevale e lo ha fatto in grande stile, nello splendido teatro Serpente Aureo, luogo di culto del Carnevale che si è riempito di sostenitori e simpatizzanti della festa. Per l’occasione è stato presentato il manifesto celebrativo del cinquecentenario, un’opera artistica unica realizzata in tiratura limitata dall’artista Francesco Bongiorni, illustratore tra i più apprezzati in Italia e a livello internazionale. Per l’occasione è stata distribuita anche la cartolina con il manifesto celebrativo, in cui figura la sagoma del bue, in omaggio alla tradizione del ‘bove finto’, con l’annullo speciale raffigurante il logo appositamente creato per la ricorrenza. La cittadina è pronta, per domani, quando, secondo la tradizione inizieranno i festeggiamenti, il Carnevale offidano si svolge ogni anno secondo un rituale fissato dalla tradizione: inizia ufficialmente il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate. "E’ stata una grande emozione –_ ha detto il sindaco Luigi Massa – davanti ad un teatro strapieno, insieme al presidente della Pro Loco Tonino Pierantozzi abbiamo dato il via ai festeggiamenti per il 500° del nostro Carnevale storico. Un rito collettivo, che non è rappresentazione, ma vita che ci unisce da 500 anni ed è parte di noi". Gli ha fatto eco l’assessore al turismo Cristina Capriotti che ha sottolineato il valore della manifestazione: "E’ stato un onore organizzare l’evento celebrativo dei 500 anni del nostro Carnevale insieme. Il Carnevale è una cosa seria, che coinvolge tutta la comunità e il momento celebrativo di sabato ha creato la giusta attesa per l’edizione 2024, che prenderà il via domani. Un momento emozionante e collettivo".

m.g.l.