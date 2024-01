Carnevale a Castignano. Ecco il programma degli eventi

Di nuovo Carnevale, anche il borgo di Castignano è pronto a rituffarsi nel suo più antico folklore. La Pro Loco ha infatti presentato l’edizione 2024 del ‘Carnevale Storico Castignanese’. L’apertura è prevista per sabato 3 febbraio con l’ormai immancabile veglione in maschera a tema, che quest’anno si svolgerà alla struttura polifunzionale ‘Predaia’ in Contrada Galvoni. Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta su ‘arti e mestieri’, con il titolo della serata che sarà infatti ‘Mpara l’arte e mittela da parte’. Ci si potrà quindi sbizzarrire ad interpretare con la propria maschera qualsiasi professione, anche e soprattutto in ottica ironica e sarcastica, come da licenza carnascialesca: l’importante sarà solo divertirsi e ballare tutta la notte grazie al deejay Manuele Capannelli, dalle 23. Si entrerà poi nella settimana classica e storica del Carnevale Castignanese, in cui sono previste in più giornate diverse attività organizzate sinergicamente da Pro Loco, Comune e Croce Rossa locale in collaborazione con le scuole dell’infanzia, elementari e medie, per portare all’interno degli istituti scolastici la tradizione locale, con laboratori di preparazione dei moccoli, la descrizione delle varie fasi per assemblare questa vera e propria opera d’arte, simbolo secolare del Carnevale di Castignano, ed il racconto della loro storia. Da programma poi, giovedì 8 febbraio, dalle 17, in piazza Umberto I l’immancabile appuntamento con ‘Le Pizze Onte’, le gustose frittelle tipicamente carnevalesche distribuite in gran quantità ai presenti affamati. Il tutto accompagnato dalla musica della banda di Castignano. Prevista anche la proclamazione di Re Carnevale. Il sabato 10 febbraio, poi, veglione in maschera sempre alla struttura ‘Predaia’. Il 12 febbraio sarà come al solito il ‘Carnevale dei bambini’, mentre il martedì grasso ci sarà il clou. Alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati dalla chiesa di Sant’Egidio lungo Borgo Garibaldi. Alle 19, infine, allo spegnersi dell’illuminazione pubblica migliaia di lampioncini colorati si accenderanno: si tratta dei ‘Moccoli’ ovvero lanterne artigianali, ricavate da canne intagliate all’estremità, ricoperte di carta velina colorata, con una candela fissata in mezzo e poi accesa. È così che partirà la storica sfilata al forte grido di ‘Fora fora li Moccule’, che terminerà in piazza San Pietro, dove andrà in scena il falò conclusivo.

Matteo Porfiri