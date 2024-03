Carnevale storico, inaugurata la mostra fatta dagli studenti

Offida, inaugurata la mostra delle opere realizzate dagli alunni della scuola secondaria di primo gra-do, per il 500° Carnevale storico. Sono quasi 80 le opere, fatte con passione e qualità dagli allievi, che hanno dato un’interpretazioni originale del Carnevale storico di Offida. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale di concerto con l’IC Falcone e Borsellino di Offida, un progetto che ha visto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado realizzare dei dipinti sul tema. "Siamo molto felici del bel coinvolgimento dei nostri ragazzi – dichiarano gli amministratori –, della condivisione del progetto da parte dell’Istituto Comprensivo e della collaborazione degli insegnanti, in particolare del professor Francesco Cardarelli guida stimolante per i giovani allievi". La mostra è allestita al museo e sarà visitabile a tutti.