Casette di legno e pattini. Apre il villaggio di Natale

Con l’apertura nella mattinata di ieri del villaggio di Natale in piazza Arringo, a cui ha fatto seguito nel pomeriggio l’inaugurazione alla presenza delle autorità, Ascoli è ufficialmente entrata nel clima delle festività. Martedì, invece, saranno accese le luminarie. Quest’ultime saranno posizionate in 23 vie del centro e all’ingresso ovest della città. Nel dettaglio, le piazze e vie che saranno illuminate per il Natale sono: piazza del Popolo, corso Mazzini, via Pretoriana, via Nicolò IV, via Vidacilio, via del Trivio, via Cesare Battisti, via Alvitreti, via dei Notai, via Iannella, via D’Ancaria, corso Trento e Trieste, piazza Roma, via del Duca, via dei Tibaldeschi, via Panichi, piazza Arringo, piazza della Verdura, piazza Ventidio Basso, corso Vittorio Emanuele, piazza Sant’Agostino, via delle Canterine e viale Treviri. Tornando al villaggio di Natale, nelle cassette in legno presenti è possibile trovare tante proposte commerciali che spaziano dall’abbigliamento all’alimentare, e per chi ama pattinare c’è la pista sul ghiaccio. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 10 alle 20. E ancora, dall’8 al 10 dicembre il centro storico ospiterà l’edizione natalizia del mercatino dell’antiquariato, mentre domenica 17 dicembre sarà la volta della fiera di Natale: saranno in tutto 210 bancarelle che andranno ad occupare gran parte del centro storico. Sempre il 17 dicembre, ma alle 21 nella chiesa di San Giacomo della Marca, da non perdere è l’appuntamento con il concerto di Natale a cura dei Jericho Gospel Choir. Il 23 dicembre, alle 20.30, tutti al teatro Ventidio Basso per ‘Note Solidali’, serata all’insegna della danza, della musica e della solidarietà a cura di diverse scuole di danza cittadine e di giovani talenti canori del territorio. Il ricavato della serata sarà devoluto all’ Anffas di Ascoli. Il 24, 26 e 27 dicembre torna in piazza del Popolo il Santa Claus Bus, mentre la notte de 31 dicembre il salotto cittadino farà da cornice alla grande festa di Capodanno: si aspetterà l’arrivo del 2024 in compagnia di dj e artisti locali, di Dardust e del bassista Saturnino Celani. Il primo dell’anno il teatro Ventidio Basso ospiterà il tradizionale gran concerto di Capodanno, mentre la mattina del 6 gennaio tutti in piazza del Popolo con il naso all’insù per ammirare la discesa da palazzo dei Capitani delle befane che distribuiranno tanti dolcetti a tutti i bambini presenti.

Lorenza Cappelli