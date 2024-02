Caso di maltrattamenti. In aula la coppia non c’è

Davanti al tribunale di Ascoli è in corso un processo per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate; reati che un uomo avrebbe commesso contro sua moglie quando il rapporto è andato in crisi. L’udienza era fissata, tutte le parti erano state regolarmente avvisate dai rispettivi avvocati, ma all’appuntamento nell’aula di giustizia non si è presentato nessuno, né l’imputato, né la moglie che lo ha denunciato e si è costituita parte civile. Per questo il giudice ha disposto per entrambi l’accompagnamento coatto in vista della prossima udienza fissata l’8 aprile. Quel giorno saranno i carabinieri ad andare nelle rispettive residenze e portarli in tribunale per presenziare al processo. Per la magistratura ascolana si parla di vessazioni ripetute nel tempo, di tipo fisico, morale e psicologico, determinando quindi una situazione invivibile per la donna che più volte le ha denunciate.