Casolare distrutto dalle fiamme

Distrutto da un incendio un casolare di campagna in contrada Penne di Ripatransone. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica, ma il fuoco, probabilmente, covava già dal pomeriggio inoltrato. Il proprietario del manufatto adibito a rimessa di attrezzi e con locali dove si trovavano mobili e masserizie, aveva acceso il camino bruciando piccole potature ormai secche e verso le 19,30 se n’era andato convinto che non vi fossero problemi. Intorno a mezzanotte, invece, una donna al volante della sua auto in transito lungo la Valtesino ha scorto il bagliore delle fiamme ed ha chiamato il 112 per dare l’allarme. I vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti ed hanno spento le fiamme evitando che potessero estendersi alle zone circostanti, ma i danni erano già avvenuti. Il tetto del manufatto era già crollato e tutto quello che vi era stato conservato ridotto in cenere.