Castignano, si parte col Carnevale

Oggi via al Carnevale Storico Castignanese. Si parte con l’ormai immancabile veglione in maschera nella struttura ‘Predaia’ in Contrada Galvoni. Per quest’anno la scelta del tema è ricaduta su ‘arti e mestieri’, con il titolo della serata che sarà infatti ‘Mpara l’arte e mittela da parte’. Poi animazione del deejay Manuele Capannelli, a partire dalle 23: ingresso 5 euro, gratuito per i soci Pro Loco. Il ‘giovedì grasso’ dalle 17 in piazza Umberto I, ‘le pizze onte’, le gustose frittelle tipicamente carnevalesche. Il tutto accompagnato dalla musica della Banda di Castignano, fiumi di vino, balli e divertimento. Ed all’interno gara e proclamazione di Re Carnevale, che avrà l’onore di aprire la sfilata dei Moccoli del ‘martedì grasso’. Altro appuntamento classico sarà poi il Veglionissimo, rigorosamente in maschera, di sabato 10 febbraio, che vista la temporanea indisponibilità dello storico teatro comunale si sposterà alla struttura ‘Predaia’. Dalle 22, la live band ‘Spaghetti a Detroit’ e Simon Dj faranno ballare tutti fino all’alba.

Matteo Porfiri