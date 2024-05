Cavalieri della Repubblica. Anche gli angeli del Covid tra i premiati dal Colle

Sono 13 i nuovi cavalieri della Repubblica Italiana della provincia di Ascoli, che domenica saranno insigniti dell’onorificenza conferita dal capo dello Stato. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle massime autorità locali, per rendere onore alla ricorrenza della fondazione della Repubblica. Nel celebrare tale commemorazione, la cerimonia inizia alle ore 10, il Prefetto, Sante Copponi, consegnerà una distinzione onorifica dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Tra gli insigniti, quattro sono professionisti dell’Ast i quali si sono distinti, nel fronteggiare in prima linea l’epidemia da Covid-19. Si della dottoressa Tiziana Principi, primaria di anestesia e rianimazione all’ospedale di San Benedetto e direttore del dipartimento di emergenza dell’area dell’AST di Ascoli, residente a Grottammare; il dottor Marco Filipponi residente a San Benedetto, la dottoressa Paola Lamberti di Monsampolo e la dottoressa Maria Patrizia Olori di Ascoli; poi ancora la dottoressa Monja Paci di Ascoli e il dottor Antonello Maraldo di Grottammare. Ci sono poi le forze dell’ordine: Peppino Amurri residente a Castignano vice brigadiere dei carabinieri; Davide Bastiani residente a Colli del Tronto, in forza all’esercito; Roberto Bizzocco di San Benedetto in servizio nella guardia di finanza; Domenico De Angelis di Monsampolo del Tronto luogotenente in quiescenza; Claudio Ivaldi luogotenente cariche speciali della guardia di finanza in quiescenza che era in servizio nel gruppo di Ascoli, residente a Nereto; Giovanni Minonne residente a San Benedetto in servizio nella Marina militare; Giacinto Ottaviani di San Benedetto ufficiale della Marina militare entrambi in servizio nella capitaneria di San Benedetto.

Ma. Ie.