C’è ’After Juliet’ ad Appignano

A conclusione del laboratorio teatrale per ragazzi, organizzato dal comune di Appignano del Tronto a cura di La Casa di Asterione si terrà ’After Juliet’. Lo spettacolo andrà in scena al teatro S.A.L.E. di Appignano del Tronto venerdì 7 giugno, alle 21.15 ingresso gratuito, ma è necessario prenotare per mail all’indirizzo ruritage@comune.appignanodeltronto.ap.it o al telefono 0736817701. ’After Juliet’ La vita a Verona dopo la morte di Giulietta… e di Romeo. La vita dei Montecchi e dei Capuleti immersi in una pace di piombo. I vecchi tutti puniti, annullati. I giovani senza pace. Potrebbe succedere a Verona, ma anche a Edimburgo, Dublino, New York, Liverpool. ’After Juliet’ è un testo scritto con lo scopo di diffondere drammaturgie per giovani interpreti.