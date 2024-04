C’è il torneo ’Romana-Tufilla’. Gli sbandieratori protagonisti

Altro banco di prova, oggi, per i sbandieratori ascolani e per i loro ‘colleghi’ provenienti anche dalle altre regioni d’Italia. Nel pomeriggio, infatti, andrà in scena il torneo ‘Romana-Tufilla’, valido anche come memorial Titino Volponi e organizzato in sinergia proprio dai sestieri di Porta Romana e Porta Tufilla. La manifestazione si svolgerà al chiostro di Sant’Antonio Abate, che si trova all’interno della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. In caso di maltempo, invece, il torneo verrà spostato al palazzetto di Monterocco. Si comincerà alle 14 con le esibizioni dei baby sbandieratori e baby musici di Porta Romana e Porta Tufilla. Poi, alle 14.30, cominceranno le gare nelle specialità previste ovvero la coppia, la piccola squadra, i musici e il singolo. Intorno alle 21 ci saranno la cena e le premiazioni, poi dalle 23 spazio alla festa finale con il ‘Flag Party’.