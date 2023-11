C’è la danza al teatro Ventidio Basso nel weekend. Doppio appuntamento con ’Blu infinito’

Spazio alla danza sabato e domenica, rispettivamente alle 20.30 e alle 17.30, al teatro Ventidio Basso, con ‘Blu infinito’ di Evolution dance theater, spettacolo promosso nella stagione realizzata dal Comune con l’Amat. La compagnia, fondata in Italia dal coreografo americano Anthony Heinl, trasporterà lo spettatore in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione. La commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dal forte impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di Evolution dance theater. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano, ma anche illusioni ottiche, performance antigravitazionali e la tecnologia del light wall. Per informazioni sui biglietti: 0736298770.