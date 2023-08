C’è la sagra del Chichì ripieno

Si terrà sabato e domenica ad Offida la 54 esima edizione della sagra delChichì Ripieno. Chichí, nel dialetto di Offida, vuol dire pezzetto di massa che un tempo, le donne, mentre attendevano la panificazione, davano ai bambini da manipolare e stendere. Sembra che proprio da questo pezzetto di pasta da pane, nasca il famoso chichí ripieno, protagonista di una della sagre più antiche della regione Marche, che si svolge ogni anno la prima domenica di agosto, nel centro storico, in piazza del Popolo. Offida vanta questa ricetta antichissima, la focaccia rustica viene farcita con tonno, olive, alici, carciofini e peperoni, ideale nei picnic e da accompagnare negli aperitivi. Gli stand, in Piazza del Popolo, verranno aperti dalle 18 fino alle 20, per l’occasione si potrà anche cenare.