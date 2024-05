C’è l’insetto nocivo per gli agrumi. Adesso è allarme a Grottammare

Un allarme sottovalutato a Grottammare e nel territorio dove esiste un grande focolaio di Aleurocanthus Spiniferus (aluronide spinoso degli agrumi). E’ un insetto nocivo regolamentato da quarantena, ritenuto rilevante dall’Unione Europea, ma non affrontato da regione Marche e comuni interessati. L’insetto, molto diffuso in Asia, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 2008, è estremamente polifago e aggressivo, con spiccata preferenza per gli agrumi e la vite, ma può essere ritrovato anche su melo, pero, kaki e su ornamentali come lauro, rosa, edera. Per la sua pericolosità, questo insetto è inserito nelle liste Eppo degli organismi nocivi da quarantena. Un fenomeno che molti avranno notato quando le foglie delle piante vengono ricoperte di una sorta di fuliggine nera. A sollevare il problema è la signora Rosaria Tomassini di Grottammare, amante del vede che si è presa la briga di studiare il fenomeno e di segnalarlo, già ad inizio 2022 a tutti gli organi interessati dall’Assam, al Ministero dell’Agricoltura (senza ricevere risposta) alla Comunità Europea con una segnalazione sul portale ’Morgana’ che ha preso in considerazione l’argomento, ma nessuno ha fatto nulla. A Grottammare, secondo la signora Tomassini, il focolaio sarebbe partito dagli aranci sulle aiuole in zona Comune, nel 2021 estesosi alla zona centro, a tutto il territorio costiero, poi a San Benedetto e adesso da Martinsicuro a Cupra. Il rischio è che vengano attaccati i vigneti. Il parassita ha le dimensioni di un paio di millimetri. Si attacca sotto la foglia per succhiare la linfa generando una ’melata’ zuccherina che poi si trasforma in una sorta di fuliggine che impedisce la fotosintesi della pianta già debilitata dall’attacco dell’insetto. Un problema che la popolazione deve conoscere e sarà argomento di una interrogazione al prossimo consiglio comunale di Grottammare per opera del consigliere di minoranza Giuliano Vagnoni di ’Grottammare c’è’.

Marcello Iezzi