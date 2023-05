C’è lo Street food a San Pietro in Castello Appuntamenti culturali al Forte Malatesta

Torna ad Ascoli, a San Pietro in Castello, dall’1 al 4 giugno, il festival ‘Street food’ del cibo di strada. Saranno presenti i migliori truck d’Italia per un viaggio nei sapori, le birre artigianali ed europee per degustazioni della bevanda al malto e musica live tutte le sere con band e deejay. Per quanto riguarda gli appuntamenti serali, il primo, giovedì 1 giugno, alle 21, è con il dj set a cura di Ermanno Carucci e Ubby e con Matteo Tir Piconi vocalist. Il 3 giugno, invece, ospite sarà Fargetta, noto disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico.

Da una location all’altra e da un genere all’altro, oggi, alle 17, al Forte Malatesta, si svolgerà l’ultimo degli appuntamenti culturali della mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’. In programma la presentazione del libro ‘Il carcere del Papa’ alla presenza dell’assessore comunale, Donatella Ferretti, che introdurrà gli interventi che saranno a cura dell’autore Marco Corradi e dell’ex direttrice dell’Archivio di Stato, Laura Ciotti. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: 0736298213. Domani, invece, sempre al Forte Malatesta, ma alle 18, sarà la volta della rassegna cinematografica ‘Fuori dal carcere, lo sguardo oltre l’errore’: visita guidata alla mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’ a cui seguirà l’incontro con Steve della Casa e Francesco Gesualdi, direttore di Fondazione Cultura Marche. Alle 21, poi, al cinema Piceno, proiezione del film ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani.

l. c.