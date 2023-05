Centobuchi, partiti i lavori per l’asfalto in via del Lavoro

A Centobuchi sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto in via del Lavoro, di competenza del consorzio Piceno Consid. Un tratto di carreggiata che attraversa il polo industriale-artigianale e che da anni è ridotto a un colabrodo. Del problema ci siamo occupati più volte, anche per quanto riguardava le decine di palme distrutte dal punteruolo rosso ai bordi della strada. Problema, questo, risolto dopo tanto tempo, l’anno scorso, con l’abbattimento e lo smaltimento delle piante morte. Ora tocca alla strada, un intervento che era molto atteso e che più volte l’amministrazione comunale aveva chiesto di eseguire al Consorzio che gestisce l’intera area. Una via di collegamento molto frequentata anche dai mezzi pesanti che negli anni, inevitabilmente, hanno danneggiato l’asfalto. A seguire saranno svolti i lavori anche nei tratti che sono di competenza del Comune di Monteprandone e della Provincia di Ascoli. "Si tratta di lavori indispensabili per migliorare la viabilità e rendere più sicura un’arteria strategica del nostro territorio – ha affermato il sindaco di Monteprandone e presidente della Provincia – Sergio Loggi – Ci vuole ancora un po’ di pazienza e anche la bretella sarà obiettivo programmato e raggiunto".